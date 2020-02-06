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Bilecikspor’da moraller yerinde

BİLECİK HABERLERİ  | 06.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bilecikspor cumartesi günü oynayacağı zorlu 1308 Osmaneli Belediuyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde.Bilecik 1.

Bilecikspor cumartesi günü oynayacağı zorlu 1308 Osmaneli Belediuyespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde.
Bilecik 1. Amatör Lig’de 17’inci hafta geride kalırken, ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor bu hafta Cumartesi günü saat 14:30’da Bilecik Edebali Stadı’ndan karşı karşıya gelecek. İstasyon Sentetik Saha’da zorlu maç öncesi her gün yaptığı antrenmanlar ile maça hazırlanan Bilecikspor’da son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde. Son antrenmanı Bilecikspor Başkanı Aydın Avı ve yönetim kurulu üyeleri izlerken, antrenman sonrası takımın antrenörü Mehmet Fatih Ayhan’ın doğum gününü kutlanarak, pasta kesildi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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