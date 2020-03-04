Bileciksporlu 2 futbolcu, darp edildiği iddiasıyla rakip 4 futbolcu için suç duyurusunda bulundu

Bilecikspor 1 Amatör Lig’in 18’inci haftasında Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sırasında çıkan sonrası Bileciksporlu 2 futbolcu darp raporu alarak, rakip takımdan 4 futbolcu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bilecik 1. Amatör Lig 18’inci hafta müsabakasında ligin şampiyonluk adayı Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı’ndan karşı karşıya gelmişti. Maçın 75’inci dakikasında Bilecikspor kalesi arkasında ısınan Bileciksporlu futbolular ile 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncular arasında sözlü sataşma oldu. Bunun gören bir 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak, ısınan Bilecikspor futbolcuları ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, 1308 Osmaneli Belediyesporlu bazı taraftar da sahaya girdi ve olaylar büyüdü. Kavgaya 22 futbolcuda dahil olunca oyun durdu. Maçın orta hakemi yaklaşık 5 dakika süren olayları yardımcıları yanına çağırarak seyrederken, olaylar sonunda Bileciksporlu futbolcu Yasin Eroğlu ve 1308 Osmaneli Belediyesporlu yedek kulübesinden Ahmet Bal’a kırmızı kart göstermişti.

Suç duyurusunda bulundular

Maç sonunda Bileciksporlu Enes Tel ve Talha Kara darp edildiği iddiası ile Bilecik Devlet Hastanesinden darp raporu aldı. Ardından Enes Tel ve Talha Kara 1308 Osmaneli Belediyesporlu 4 futbolcu hakkında kendilerini darp etti iddiası ile Bilecik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan maç sonundan hakem ve gözlemci raporunda olaylara karışan 1308 Osmaneli Belediyesporlu M. Can Kırdağ’da tespit edilerek rapor edilmişi.

