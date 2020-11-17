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Bilecik’te 16 dekar alana buğday çeşit demonstrasyonu kuruldu

BİLECİK HABERLERİ  | 17.11.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 16 dekar alanda buğday çeşit demonstrasyonu kurulduğunu söyledi.Dodurga’da gerçekleştirilen programa Vali Yardımcı Yunus Fatih Kadiroğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ziraat odası başkanlarının yanı sıra çiftçiler katıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 16 dekar alanda buğday çeşit demonstrasyonu kurulduğunu söyledi.
Dodurga’da gerçekleştirilen programa Vali Yardımcı Yunus Fatih Kadiroğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ziraat odası başkanlarının yanı sıra çiftçiler katıldı. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Kurulan buğday çeşit demonstrasyonuyla hububat tarımı yapan üreticilerimize sertifikalı, yüksek verimli ve kaliteli, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin tanıtılmasını amaçlamaktayız. Böylece, bölgeye uyum sağlayan yeni buğday çeşitlerinin ekiminin yaygınlaştırılması ile birim alandan alınan verim ve ürün kalitesinde önemli artışlar beklemekteyiz.Farklı özel firmalardan temin edilen reis, nacibey, müfitbey, bora, esperia, hüseyinbey, sarımustafa, falado, nusrat, almeria, tekfen2038, tekfen2064, tekfen2071, tekfen1016 ve tekfen1013 buğday çeşitleri çiftçi şartlarında demostre edilecektir. Demonstrasyon 15 çeşit ve bin 800 kilo buğday tohumu ile merkez, Pazaryeri, Gölpazarı, Bozüyük Saraycık Köyü ve Dodurga Beldesinde toplamda 72 dekar alanda kurulmuştur. 2020-21 üretim sezonu boyunca 15’ er gün aralıklar ile üretim alanları kontrol edilerek görselli çeşit gelişimleri kaydedilecektir. Ayrıca üretilen ürünler protein, gluten gibi içerikleri bakımından da incelenecektir ve dökümanlar oluşturulacaktır. Hasat sonu itibari ile tespit edilen değerlerin 2021-22 üretim sezonunda çiftçi tarafından duyulması ve değerlendirilebilmesi amacıyla Buğday Çalıştayı yapılması planlanmaktadır" dedi.

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