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Bilecik’te 18 takımın 180 sporcusu kıyasıya mücadele etti

15.06.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in ev sahipliği yaptığı Yıldızlar Badminton Türkiye Turnuvası 180 sporcu 18 takımın katılımıyla İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Heyecan dolu karşılaşmalarda Antalya, Artvin, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Ordu, Zonguldak illerinden gelen 180 sporcu ter döktü. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı müsabakalar kıran kırana rekabete sahne oldu. Heyecan dolu karşılaşmalarda; kızlarda birinci Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, ikinci Bursa Hamdi Çalış Ortaokulu, üçüncü Mersin Mezitli Belediye Ortaokulu, erkeklerde ise birinci İzmir Bergama 100. Yıl Ortaokulu, ikinci Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, üçüncü Bursa Emine-Hasan Özatan Ortaokulu oldu.

İstasyon Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreniyle son bulan turnuvada Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katılan tüm sporcuları tebrik ederek, dereceye giren takımların madalyalarını takdim etti.

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