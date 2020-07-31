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Bilecik’te 19 acemi kasap hastanelik oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 31.07.2020 20:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, her bayram olduğu gibi yine hastaneler acemi kasaplarla doldu.Bilecik, bu yıl Kurban Bayramı’na korona virüs salgınının gölgesinde girdi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, her bayram olduğu gibi yine hastaneler acemi kasaplarla doldu.
Bilecik, bu yıl Kurban Bayramı’na korona virüs salgınının gölgesinde girdi. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Bilecik il genelinde 19 acemi kasap hastanelik olurken, sağlık durumların da iyi olduğu öğrenildi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Bozuyuk
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