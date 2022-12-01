Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza dün gece Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan ile Zeynep sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kayhan Sokak üzerinde seyir halindeki Halil K. yönetimindeki 11TE 195 plaka otomobil ile Zeynep Sokak üzerinde seyir halindeki Ahmet S. iradesindeki 16 KBM 32 otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kazada yaralanan Halil K., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



