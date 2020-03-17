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Bilecik’te 400 araç korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 17.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında kentte halkın sık kullandığı 400 aracı dezenfekte etti.Ekipler tarafından kentte 92 M plakalı, 37 tane T plakalı ve 50 adet S plakalı araç ile resmi kurumlara ait 220 adet araç olmak üzere toplamda 400 adet araçta dezenfekte çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında kentte halkın sık kullandığı 400 aracı dezenfekte etti.
Ekipler tarafından kentte 92 M plakalı, 37 tane T plakalı ve 50 adet S plakalı araç ile resmi kurumlara ait 220 adet araç olmak üzere toplamda 400 adet araçta dezenfekte çalışması yapıldı. Özellikle vatandaşlar çok yoğun olarak bulunduğu alanlar ve teması olan bölgelerde dezenfekte çalışmasını gerçekleştirilirken, çalışmaların virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceği belirtildi.

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