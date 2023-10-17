Bilecik’te 9 günde 26 bin 278 kişi sorgulandı

Alınan bilgilere göre; 06-15 Ekim tarihleri arasında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 35 okul çevresi, 57 metruk bina, 112 işletme, 26 bin 278 şahıs, 16 bin 608 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs, 3 araç yakalandı.

