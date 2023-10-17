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Bilecik’te 9 günde 26 bin 278 kişi sorgulandı

17.10.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te jandarma ve polis ekiplerince 9 günde yapılan denetimlerde 26 bin 278 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; 06-15 Ekim tarihleri arasında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 35 okul çevresi, 57 metruk bina, 112 işletme, 26 bin 278 şahıs, 16 bin 608 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs, 3 araç yakalandı.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Salı

Gül eczanesi
Bozuyuk
Cebeci eczanesi
Golpazari
Osmaneli eczanesi
Osmaneli
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Pazaryeri
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