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Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşatma" töreni düzenlendi

21.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "şed kuşatma" töreni yapıldı.

Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşatma" töreni düzenlendi

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan, Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'nde düzenlenen kutlamalarda, ticareti ile sosyal yaşamıyla maddi ve manevi değerleri, hayatı bir bütün alarak ele alan ahiliğin, yaşamak için yaşatmanın yanında mükemmel toplumu hedeflediğini söyledi.

Ahiliğin kimseye el açmayan, alın teriyle geçinen, kimsenin hakkında gözü olmayan, toprağa, vatana, devlete ve dine bağlı prensipli ve örnek insan olmayı hedefleyen bir ruh aşıladığını ifade eden Gölcan, "Ahi teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli görev icra etmiştir. Osmanlı Devleti'nin temelini atan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin kayınpederi ve hocası Şeyh Edebali de ahidir. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin siyasi, idari ve hukuki düzeninin temellerini atarak ahiliğin temel kurallarını uygulamış, Kayı aşiretinin yerleşik düzene geçmesinde büyük rol oynamış. Ahilik, insanı bir bütün olarak ele almakta ve onu bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileriyle devam eden programda daha sonra "şed kuşatma" töreni yapıldı.

Ardından yılın kalfası ve yılın çırağına ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Kutlamalara Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Edebalı Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, daire müdürleri ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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