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Bilecik’te altyapı çalışmaları

BİLECİK HABERLERİ  | 14.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte altyapı çalışmalarını aralıksız sürüyor.Başta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları olmak üzere birçok başlıkta faaliyetlerini sürdüren ekipler, vatandaşlar hizmet vermeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte altyapı çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Başta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları olmak üzere birçok başlıkta faaliyetlerini sürdüren ekipler, vatandaşlar hizmet vermeye devam ediyor. Asfalt yama, kilit parke taşı onarım çalışmaları, su arıza ve birçok alandaki çalışmaları gerçekleştiren ekipler, birçok cadde ve sokakta yeni abone bağlantısını yerine getiriyor. Kötü görüntüye neden olan alanlarda yıkım çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler ayrıca yeni çöp kovası, bank ve oturakları da uygun alanlara koymaya devam ediyor.

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Akşam
20:36
Yatsı
22:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Elif Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Sogut
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