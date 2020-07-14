Bilecik’te altyapı çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte altyapı çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Başta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları olmak üzere birçok başlıkta faaliyetlerini sürdüren ekipler, vatandaşlar hizmet vermeye devam ediyor. Asfalt yama, kilit parke taşı onarım çalışmaları, su arıza ve birçok alandaki çalışmaları gerçekleştiren ekipler, birçok cadde ve sokakta yeni abone bağlantısını yerine getiriyor. Kötü görüntüye neden olan alanlarda yıkım çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler ayrıca yeni çöp kovası, bank ve oturakları da uygun alanlara koymaya devam ediyor.

