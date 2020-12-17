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Bilecik'te arılarında hastalık tespit edilen üreticiye destek

BİLECİK HABERLERİ  | 17.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Bilecik'te arılarında hastalık tespit edilen üreticiye destek

BİLECİK (AA) - Bilecik'te arılarında hastalık tespit edilen üreticiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince destek sağlandı.

Müdürlüğe bağlı ekipleri, Karaağaç köyünde yaşayan İsmail Durmuş'un arılarında, koloni sönmesine yol açan "varroa" hastalığı belirlenmesi üzerine bölgeye gitti.

Durmuş'tan bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve teknik ekip, kovanlarda oksalik asit ile damlatma ve buharlaştırma çalışması yaptı.

Yoldaş, AA muhabirine, her alanda üreticilere destek olduklarını söyledi.

Hastalığın görüldüğü arıların kurtarılması için çalıştıklarını belirten Yoldaş, "Ekiplerimiz hemen müdahaleye başlayıp, hayvanların ölmesini engelledi. Arıları kurtardığımız için mutluyuz." dedi.

İsmail Durmuş da Yoldaş ve ekibe teşekkür ederek, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Arkadaşlarıma konuyu anlatmıştım. Sağ olsunlar, duyup gelmişler. Çok memnun oldum. Hemen uygulamayı yaptılar, arılarımı kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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