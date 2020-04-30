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Bilecik’te asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.Kentte enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve inşaat faaliyetleri nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik’te asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.
Kentte enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve inşaat faaliyetleri nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları kapsamında yeni cadde ve sokakları da hizmete açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda bozulan kaldırım ve yağmur suyu hatlarında gerekli onarım ve bakım çalışmasını gerçekleştiriyor. Kötü görüntüye neden olan alanlarda da gerekli düzenleme ve çalışmaları yerine getiren ekipler, yeni kanalizasyon bağlantı çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Bilecik’te asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor

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