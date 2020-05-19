Bilecik’te "Ata Sergisi"

Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalar kapsamında Atatürk’ün kitaplarından oluşan ve adına yazılmış eserlerden "Ata Sergisi" açıldı. Sergi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da samsuna çıkarak başlatmış olduğu Milli Mücadelenin, gençlere hediye ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl tüm Türkiye’de büyük coşkuyla kutlanıyordu. Bu yıl ülkemizde ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covit-19) dolayısıyla kısıtlamalar bu coşkuyu engel olamadı. Bilecik Valiliği Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 19 Mayıs kutlamaları kapsamında her yıl İl Halk Kütüphanesinde Atatürk’ün eserleri ve konu alan kitaplardan oluşan sergi, bu yıl virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kütüphaneler yerine dijital platforma taşınarak gençlerimizin ve izleyenlerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 2 bine yakın Atatürk konulu eserin bulunduğu İlk Halk Kütüphanesinde bulunan yetkililerin titizlikle hazırladıkları sergi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Konu hakkında alınan bilgide Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün telefon uygulaması olarak hizmete açılan ‘’Kütüphanem Cepte e-Kitap’’ uygulamasından Atatürk konulu ve diğer yazılı eserlerin bu zor günlerde kitap severlere ücretsiz olarak sunulduğu da öğrenildi.



