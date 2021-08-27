Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te forkliftin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Operatörlüğünü Sezer Ç'nin yaptığı forklift, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen forkliftte bulunan Hüseyin Aynur yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz