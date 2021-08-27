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Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

27.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te forkliftin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Operatörlüğünü Sezer Ç'nin yaptığı forklift, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen forkliftte bulunan Hüseyin Aynur yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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