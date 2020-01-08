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  4. Bilecik’te balıkçılar denetlendi

Bilecik’te balıkçılar denetlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Bilecik’te perakende balık satışı yapan iş yerleri denetlendi.Bilecik Denetim İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetimde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi.

Bilecik’te perakende balık satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Bilecik Denetim İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetimde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgâhların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.

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Merkez
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Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
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