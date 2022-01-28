Bilecik'te başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Osmaneli'de başı konserve kutusuna sıkışan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Esnaf Coşkun Seyyar, Camicedit Mahallesi'ndeki iş yerine geldiği esnada bahçede başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark etti.
Seyyar, bahçe makası ile kedinin başının sıkıştığı kutuyu kesti.
Kurtarılan kedi koşarak uzaklaşırken bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Seyyar, her insanın yapması gereken şeyi yaptığını belirterek, "Tüm canlıların yaşam hakkı var. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben sadece insanlık görevimi yaptım." dedi.
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