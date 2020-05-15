YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım denetimi

Bilecik’te berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 15.05.2020 21:31 | Son Güncelleme

Türkiye’de 81 ilde olduğu gibi bugün Bilecik’te de berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de eş zamanlı İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda berber/kuaför/güzellik merkezleri ve pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı.

Türkiye’de 81 ilde olduğu gibi bugün Bilecik’te de berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de eş zamanlı İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda berber/kuaför/güzellik merkezleri ve pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı. Denetimler esnasında kuralları uyulması konusunda gerekli uyarılar yapıldı, kurallara uymayan hiçbir esnafa rastlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:16
Yatsı
21:52

Bilecik Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Belediyesi’nin Acı Günü

Bilecik Belediyesi’nin Acı Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.