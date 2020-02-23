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Bilecik’te bilardo turnuvası başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar önce yapılan ve vatandaşların özlemle beklediği bilardo turnuvaları yeniden başladı.Türkiye şampiyonalarına katılan ve derece alan Bozüyüklü bilardocu Murat Kiremitçi öncülüğünde Amerikan ve 3 bant bilardo turnuvası başladı.

Bilecik’te bilardo turnuvası başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar önce yapılan ve vatandaşların özlemle beklediği bilardo turnuvaları yeniden başladı.
Türkiye şampiyonalarına katılan ve derece alan Bozüyüklü bilardocu Murat Kiremitçi öncülüğünde Amerikan ve 3 bant bilardo turnuvası başladı. 15 yaş üzeri kadın ve erkek bilardocuların katılabileceği turnuvaya 30 bilardo sever katılım sağlarken, turnuva yarın akşam sona erecek.
Turnuva hakkında bilgi veren bilardocu Murat Kiremitçi, ilerleyen günlerde Bozüyük’te bir bilardo ekibini kurmak istediklerini ve bu ekibi Türkiye şampiyonalarına hazırlayacaklarını belirterek, “Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutup bu gibi spor dallarında başarılı olmaları için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim” dedi.

Bilecik’te bilardo turnuvası başladı

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