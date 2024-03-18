YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te billboardlara saldırı

Bilecik’te billboardlara saldırı

İHA İHA
18.03.2024 11:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman’ın seçim çalışmaları kapsamında hazırlattığı billboardlar tahrip edildi. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı saldırıyı kınadı.

Bilecik’te seçim çalışmaları herhangi bir karalama kampanyası olmadan adaylar arasında dostluk çerçevesi içerisinde ilerliyor. Fakat İstasyon ve TOKİ bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Mustafa Yaman’ın açıklamış olduğu projelerinin yer aldığı görsellerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldığı görüldü. Güzel bir atmosferde geçen seçim çalışmalarına birileri tarafından gölgemi düşürülmek isteniyor sorusunu akıllara getiriyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, “Partimizde görevli hukukçu arkadaşlarımız konu ile ilgili gerekli işlemleri başlattılar. Çevredeki güvenlik kameraları üzerinden incelemeler yapılıyor. Kısa sürede saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağını ümit ediyoruz” denildi.

"BİRLEŞTİRİCİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan saldırı çok çirkin ve üzücü. Bu tür eylemler seçim çalışmalarımızın ne kadar verimli geçtiğini göstermektedir. Kampanya süresince sürekli birleştirici olduğumuza vurgu yaparken, bu tür bir saldırının gerçekleşmesi gerçekten üzücü. Yapılan saldırı sadece bize değil Bilecik halkına yapılmıştır. Yapılan bu çirkin eyleme karşı birleştirici olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleriYalova’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyorKafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyor
Alanya’da,18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümüAlanya’da,18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Itir eczanesi
Bozuyuk
Gölpazari eczanesi
Golpazari
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
Sağlik eczanesi
Merkez
Sena eczanesi
Osmaneli
Sehirli eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.