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Bilecik’te bir apartman karantinaya alındı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir apartmanda, birden fazla görülen korona virüs (Covid-19) vakaları sonrası tedbirler kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bir aile apartmanında birden fazla korona virüs vakası gözükmesi üzerine apartman komple karantinaya alındı.

Bilecik’te bir apartmanda, birden fazla görülen korona virüs (Covid-19) vakaları sonrası tedbirler kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bir aile apartmanında birden fazla korona virüs vakası gözükmesi üzerine apartman komple karantinaya alındı. İlçede artan vaka sayıları sonrası İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Toplantı sonra yapılan açıklamada, "İlçemizde bir apartmanın korona virüs (Covid -19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27, 28, ve 72’inci maddeleri kapsamında , 05 Kasım 2020 tarihi saat 16:00 itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına, apartman giriş ve çıkışlarının kapatılması uyarıcı şerit, levha/tabela asılmasına karar verildi. Yukarıdaki maddelerde yer alan kararlara uymayanlar veya kararlara mukavemet edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 ve 284 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diğer Disiplin Mevzuatı hükümlerine göre gerekli adli-idari işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
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Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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