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Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.04.2020 22:59 | Son Güncelleme

Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Kurulda, Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde Kovid-19 çıkması nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu köye, bugünden itibaren 19 Nisan'a kadar giriş-çıkışların izne bağlı olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesinin; alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Karantina KÖY yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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