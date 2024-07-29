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Bilecik’te bisikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralı

İHA İHA
29.07.2024 10:44
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Bilecik’te bisiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te bisikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralı

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi ile Paşa Yolu Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Sokakta seyir halindeki bisiklet sürücüsü Z.B., bulvara çıkacağı esnada kontrolü kaybederek düştü. Bu esnda bulvardan karayolları istikametine seyir halindeki Ş.P. idaresindeki 11 ASM 527 plakalı otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Z.B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te bisikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralı

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