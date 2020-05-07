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Bilecik’te bütün berber ve kuaförler dezenfekte edilecek

BİLECİK HABERLERİ  | 07.05.2020 14:43 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 11 Mayıs günü açılacak berber ve kuaförleri ücretsiz olarak dezenfekte edeceklerini söyledi.Korona virüs (Covit-19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförler, Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte edilecek.

Bilecik’te bütün berber ve kuaförler dezenfekte edilecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 11 Mayıs günü açılacak berber ve kuaförleri ücretsiz olarak dezenfekte edeceklerini söyledi.
Korona virüs (Covit-19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförler, Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte edilecek. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi ve benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler kapsamında kapalı tutulan iş yerleri 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Korona virüs salgını etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför işletmelerine Bilecik Belediyesi tarafından önemli bir hizmet verilecek. 9 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan ve ihtiyaç duyulması halinde 10 Mayıs Pazar günü de devam edecek olan dezenfekte çalışmalarında Bilecik Belediyesi ekipleri, şehirdeki bütün kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Bilecik Belediyesi tarafından belirtilen tarihlerde dezenfekte çalışmasının yapılması için ilgili işletmelerin açık tutulması ve gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir" dedi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:08
Yatsı
21:41

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
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