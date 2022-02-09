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Bilecik'te çıkan ev yangınında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

09.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te çıkan ev yangınında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir evde çıkan ve yanında bulunan iki eve daha sıçrayan yangında, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Büyük Belen köyünde mukim Necmettin Uyar'a (62) ait 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafında bulunan İsa Uyar ve Ömer Uyar'a ait evlere de sıçradı.

Yangını fark eden köylüler, 112'yi arayarak durumu haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Gölpazarı İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışması esnasında evde bulunan Necmettin Uyar (62) ve eşi Emine Uyar (57) ekiplerce dışarıya çıkarıldı.

Necmettin Uyar'ın 80 yaşındaki annesi Fatma Uyar ise evde mahsur kaldı. Evden çıkarılamayan Fatma Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının ardından Uyar'ın cenazesinin evden çıkarılacağı öğrenildi.

Yaralı karı koca ise sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kızılkaya beraberindekilerle daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti.

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