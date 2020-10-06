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Bilecik’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

BİLECİK HABERLERİ  | 06.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü Atış Alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü Atış Alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Osmaneli İlçe Orman İşletme Şefliği ile Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri, müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler ve vatandaşlar büyük uğraş verirken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve Osmaneli Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

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Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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