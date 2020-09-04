Bilecik’te de Korona vakası artıyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent genelinde vaka sayılarında değişiklik olduğunu anlatarak, "Çevremizdeki artışlara paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Vaka sayıları gün günü tutmuyor ama günlük 20 ve 30’lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım. Şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor. Bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallah" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik’te korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Kadir Keskin ve beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Tevfikbey Caddesi’nde korona virüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

"Bunun şakası yok"

Denetim öncesi bir açıklama yapan Vali Şentürk, korona virüsün tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Bilecik’te de yayılma eğilimi gösterdiğini söyledi. Maske, mesafe ve temizlik hususundaki hassasiyetin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz bütün insanları seviyoruz ama bizim tek başımıza sevmemiz yetmiyor. Herkesin birbirini sevmesi gerekiyor. Herkesin birbirini sevmesi, birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmesi, birbirini koruması birbiri için fedakarlık etmesi anlamına geliyor. Maalesef virüs bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son günlerde yine bir yayılma eğilimi gösteriyor, ilimizde de aynı şekilde.

Maske, mesafe ve temizlik hususundaki hassasiyetimizi hep beraber hayata geçirmek zorundayız. İnşallah Pazar günü yeni hastanemiz açılıyor, daha geniş tedavi imkanlarımız da var. Çok şükür ama biz oraya müşteri istemiyoruz. Mezarlıklara daha fazla insanı defin etmek istemiyoruz. İnsanın kendi iradesiyle alabileceği önlemlerle önleyebileceği bir kısım zararların önlenmesi lazım. Yapılamıyorsa burada bir ihmal var demektir. Buradaki bireysel ihmal bütün topluma büyük bir sorun olarak ulaşabiliyor. Bütün kurumlardaki arkadaşlarımızın hepsine öncelikli görev olarak bu işi verdik. Kurumların kendi bünyesi içerisinde yürüttükleri çalışmaların yanında asıl şimdi biz pandemi ve koronavirüsle mücadele noktasındaki hassasiyeti tam anlamıyla ilimizde hakim kılmak istiyoruz. Tekrar oluyor, olacak ama lütfen bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini istiyoruz. Düğünlerde, kahvehanelerde, toplu taşıma araçlarında toplu bulunan ortamlarda özellikle bu hassasiyetin ciddi bir şekilde yaşatılması gerekiyor. Bunun şakası yok."