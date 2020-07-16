YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı

Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.07.2020 00:37 | Son Güncelleme

Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.