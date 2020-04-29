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Bilecik’te denetim seferberliği kapsamında üreticilere göz açtırılmıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 29.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte denetim seferberliği kapsamında faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan gıda üretim ve satış yerlerine denetimler, Bilecik genelinde devam ediyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte denetim seferberliği kapsamında faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan gıda üretim ve satış yerlerine denetimler, Bilecik genelinde devam ediyor. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bilecik Valisi Bilal Şentürk, denetim seferberliği kapsamında hem yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri, hem de Ramazan ayı dolayısıyla gıda kontrol ekiplerince, kentte faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine (fırın, pastane, kasap, manav, catering, tekel bayileri, pazaryerlerine ve marketlere) yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi. Vali Şentürk, "Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları resmi evrakları, ürünlerin son kullanım tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri ve satış koşulları kontrol edilmektedir. İşletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilirken, halkın güvenilir gıda tüketmesini sağlamak amacıyla oluşturulan program dahilinde denetimler, etkin bir şekilde her hafta devam edecek. Planlanan denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda Hattı’na yapılan şikayetlere bağlı olarak program dışı denetimler de gerçekleştirilmektedir. Denetimler sırasında, gıda kontrol görevlilerince eksik görülen hususlar tutanakla tespit edilerek, işletme sahiplerine uyarılar yapılmakta, gıda üretimi ya da satışına uygun olmayan durumlarda yasal işlem uygulanmaktadır. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılan bu çalışmaların yanı sıra tüketicilere de büyük görev düşmektedir. Tüketicilerin gıdaları satın alırken etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir" dedi.

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20:00
Yatsı
21:29

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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