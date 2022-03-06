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Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

06.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 16 LET 61 plakalı otomobil, Bursa-Eskişehir kara yolu Poyra köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile Ş.K, F.D, E.D. ve İ.D. yaralandı, kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Bilecik

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