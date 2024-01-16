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Bilecik'te doğal taş testlerinin yapıldığı merkez uluslararası standartlarda hizmet veriyor

16.01.2024 14:04 | Son Güncelleme:
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde 3 yıldır doğal taş sektöründeki firmalara analiz ve test hizmeti veren Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (DAUM), Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) "Uluslararası Akreditasyon Sertifikası" verildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansınca (BEBKA) finanse edilen "Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programı" kapsamında 2013 yılında kurulan laboratuvar, 2021'de Türkiye'deki doğal taş sektörünün test ve analiz ihtiyacını karşılayabilmek için "Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi"ne dönüştürüldü.

O günden bu yana yurdun dört bir yanında bu alanda faaliyet yürüten firmalara yardımcı olan kurum, Aralık 2023'te TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucu "TS EN ISO/IEC 17025" standardına göre Uluslararası Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve DAUM Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul, AA muhabirine, Anadolu'nun tarih boyunca doğal taş anlamında önemli bir coğrafya olduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğal taş ihracatında 3'üncü sırada yer aldığını belirten Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bilecik de bu anlamda önemli bir havza. Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 50'den fazlasını doğal taş sektörü karşılamaktadır. Türkiye'deki doğal taş üretiminin yüzde 10'u da bu bölgeden sağlanıyor. Üniversitemizdeki Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda Uluslararası Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı. Merkezimiz, Türkiye'de bu alanda akredite olan ilk merkez oldu."

Prof. Dr. Yurdakul, merkezin 2021'de açılan numune kabul, mineroloji (mineral bilimi) ve petrografi (taş bilimi), fiziksel ve mekanik analiz ile kesme ve şekillendirme laboratuvarlarıyla işlevsel yapıya kavuştuğunu anlattı.

Analizlerin uluslararası standartlarla uygunluğu için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Yurdakul, "Merkezimiz, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak adına çalışmalar yürütmektedir. Merkezimiz, ilimizdeki ve civar şehirlerdeki doğal taş ve mermer sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına en ileri seviye ekipmanlarla donatıldı ayrıca burada sektörün eğitim, AR-GE ve ÜR-GE (ürün geliştirme) ihtiyaçları için teknolojik destek ve danışmanlık faaliyetleri yürütülüyor." diye konuştu.

Yurdakul, kurumun akredite olmasıyla sektörün ihtiyaç duyduğu uluslararası geçerli testlerin ve analizlerin burada yapılmaya başlandığını sözlerine ekledi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de Bilecik'in zengin doğal taş kaynaklarının bulunduğunu ifade etti.

Bu kaynakların kalitesini kanıtlayabilmek için böyle bir merkeze ihtiyaç duyduklarını belirten Beydemir, şunları söyledi:

"Akreditasyonumuz uluslararası olduğu için hem Bilecik'in hem de ülkemizin sanayicisine ciddi hizmet etmesini planlıyoruz. Merkezimiz laboratuvar olarak kurulduğunda da önemli gelişmeler yaşadı. Şimdi de merkez olarak akreditasyonu Türkiye'de bir ilktir. Dolayısıyla akredite kurumların vereceği bütün kapsamlı sonuçları ve analizleri burada sanayicilerimizle buluşturacağız."

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