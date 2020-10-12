Bilecik’te eğitim balonların uçurulması ile başladı

Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim gören ilkokul, 8., ve 12’inci sınıf öğrencileri ile özel gereksinimli çocuklar yurt genelinde olduğu gibi Bilecik’te de okullarında yeniden eğitime başladı. Kentteki okullarda eğitim okul bahçesinde balonların uçurulması ile başladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte Malhun Hatun İlkokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Hüseyin İşgören öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Vali Bilal Şentürk, öğrencilerin ’’Malhun Hatun İlkokulu Marşı’’nı okumasının ardından eğitimin başlaması nedeniyle balon uçurdular.

Sınıfları ziyaret eden Vali Şentürk, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Ardından bir konuşma yapan Vali Şentürk, "Okulu bizde, öğrencilerimizde özlemişti. Pandemi nedeniyle bir süre sıralarınızda arkadaşlarınız yerine çantalarınızla arkadaşlık yapacaksınız. Tedbirli olacağız, kendimizi, çevremizi ve ailemizi de koruyacağız. Dersimize çalışacağız. Hareket edeceğiz ama birbirimizle temas etmeden. Okulda hayat varmış. Tabi bu yeni süreçte virüs nedeniyle tedbirli olmamız gerekiyor. Bir kişi tedbir almazsa o diğerlerine zarar verebiliyor. Bu virüsü okulumuzdan içeriye sokmayacak şekilde bütün arkadaşlarımızla bilinçli hareket edeceğiz. Ailelerimizin de yine bilinçli olmasını sağlayacağız. Tekrar daha uzun süre okulda kalabilmemiz için bu tedbirlerin etkili olması lazım, alınan kararlara tedbirlere beraber uymalıyız’’ diye konuştu.