Bilecik’te Eğitim ve Şiir konulu konferans düzenlendi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik Eğitim ve Şiir konulu konferans düzenlendi.

Eğitimci şair ve yazar Hanifi Kara, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi konferans salonunda şiir ile başlayan konuşmasında, öğrenmenin eğitim olmadan bir işe yaramayacağını belirterek eğitim ve öğretimin önemini anlattı. Öğretmenlik deneyimlerinden de örnekler veren Kara, şiirin eğitim alanındaki yerini ve gençlerin şiir türüne daha ilgili olmalarının önemine değindi.

"Sizleri seviyoruz, sizlerde kendinizi sevin"

Konferansa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, ülkenin geçmişteki şanlı tarihinin gelecekteki mirasçıları öğrencilere yönelik faklı eğitim programları uygulamaya çalıştıklarının ifade ederek, ’’Kişisel gelişimi sağlayacak farklı etkinlikler oluşturuyoruz. Bu amaçla iletişim ve dil kullanım becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarının artırılması ve bağımlılıkla mücadele gibi 5 temel başlık oluşturduk. Sizleri seviyoruz, sizler de kendinizi sevin. Kendisini sevmeyenin, kendisiyle barışık olmayanın topluma faydası olma şansı olmaz. Kendinize değer verin ve kendinizi değerli kılacak işlerle uğraşın. Kendi değerinizi artıracak işler yaparsanız otomatikman değerli olursunuz. Kendinizle barışık olursunuz, hayatta da ve mesleğinizde de her daim başarılı olursunuz "dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, konferansın ardından şair ve yazar Kara’ya teşekkür etti.

