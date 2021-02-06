Bilecik'te elektrik direklerinin demir aksamlarını çalan 4 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, elektrik direklerinin demir aksamlarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Ören-Zobran köyleri arasındaki yolda devriye gezen jandarma ekipleri, Y.G.Ş. ve M.C.K'yi elektrik direklerinden demir aksamları söküp araca yüklemeye çalışırken suçüstü yakaladı.
Olay yeri ve şüphelilerin aracındaki aramada, 11 elektrik direğinden sökülen yaklaşık 13 bin lira değerindeki demir malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ile hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Ö.Ö. ve M.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.