Bilecik'te evinde yangın çıkan 85 yaşındaki kişi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyünde yaşayan 85 yaşındaki Emin Kuzucu'ya ait tek katlı müstakil evde sobadan yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzucu yanan evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından Kuzucu'nun cesedine ulaşıldı.

Cenaze, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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