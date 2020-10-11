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Bilecik'te fabrika duvarı "Ressam Şenol"un fırça darbeleriyle renklendi

BİLECİK HABERLERİ  | 11.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bilecik'te fabrika duvarı "Ressam Şenol"un fırça darbeleriyle renklendi

BİLECİK (AA) - Türkiye'nin dört bir yanındaki okul, park ve bahçe duvarlarına resimler çizip boyayan Şenol Yıldırım, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki fabrika duvarını tuval gibi işledi.

Memleketi Sinop'ta "Ressam Şenol" olarak da tanınan 49 yaşındaki Yıldırım, 1992 yılından bu yana belediyeler başta olmak üzere, çeşitli kurumların daveti üzerine gittiği 30'dan fazla şehirdeki trafolara, okullara, eski yapılara resimler yaptı.

Pazaryeri'nde 100 metre boyundaki fabrika duvarına fırçasıyla renk katan Yıldırım'ın panoramik manzara resmi çalışması, mahalle sakinlerince ilgiyle izlendi.

Şenol Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını renkler üzerine oluşturduğunu söyledi.

Hayalinde canlandırdığı objeleri duvarlara çizdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Doğaçlama çalışıyorum, içimden geldiği gibi çiziyorum. Zaten resim sanatı duygular ışığında gerçekleşiyor. Bu işin okulu falan yok. Bu işi severek yapıyorum, paraya önem vermiyorum. Kaliteli boyalar kullandığım için duvarlara çizdiği resimler uzun yıllar bozulmadan kalıyor. Yaptığımız resimlerle sokaklar tertemiz ve düzenli görünüyor. Ben işimle gurur duyuyorum, bu tamamen gönül işi."

Fabrikanın sahibi İbrahim Bağ da duvardaki resimlerle sokağın çok güzel bir görünüme kavuştuğunu vurguladı.

Bağ, yeteneğine hayran kaldığını belirttiği Yıldırım'a teşekkür etti.

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