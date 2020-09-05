Bilecik’te fayans yüklü tır devrildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, fayans yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Söğüt ilçesinden yüklediği fayansları Bursa Gemlik limanına götürmek üzere yola çıkan Murat Akan yönetimindeki 11 TF 622 plakalı fayans yüklü tır, Osmaneli-İznik karayolu Arap Uçtu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada devrilen tır çekici vasıtasıyla kaldırıldıktan sonra yola dökülen fayanslar kara yolları ekiplerince temizlendi ve yol yeniden trafiğe açıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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