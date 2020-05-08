Bilecik’te fırın ve market denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla market ve fırınlarda denetimler yaptı.

Belirli aralıklarla, Bilecik’te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerleri ile marketlerde kontroller yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı, üretim ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda inceleme yaparken, marketlerde ise ürün etiket fiyatlarını kontrol etti. Ekipler, halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına korona virüs tedbirleri ve yapılması gerekenler hakkında da çeşitli uyarılarda bulundu. Görülen uygunsuzluk ve olumsuzluklar hakkında uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

