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Bilecik’te fırın ve market denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 08.05.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla market ve fırınlarda denetimler yaptı.Belirli aralıklarla, Bilecik’te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerleri ile marketlerde kontroller yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı, üretim ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda inceleme yaparken, marketlerde ise ürün etiket fiyatlarını kontrol etti.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla market ve fırınlarda denetimler yaptı.
Belirli aralıklarla, Bilecik’te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerleri ile marketlerde kontroller yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı, üretim ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda inceleme yaparken, marketlerde ise ürün etiket fiyatlarını kontrol etti. Ekipler, halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına korona virüs tedbirleri ve yapılması gerekenler hakkında da çeşitli uyarılarda bulundu. Görülen uygunsuzluk ve olumsuzluklar hakkında uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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Öğle
13:02
İkindi
16:54
Akşam
20:09
Yatsı
21:42

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

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