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Bilecik’te Galericiler Sitesi kuruluyor

05.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı perşembe günü oturumunda, ilde faaliyet gösteren galerici esnafının vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunması amacıyla Galericiler Sitesi kurulması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı perşembe günü oturumunda 3 gündem maddesi ele alınarak, karara bağlandı.

Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı perşembe günü oturumunda, ilde faaliyet gösteren galerici esnafının vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunması amacıyla Galericiler Sitesi kurulması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.
Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı perşembe günü oturumunda 3 gündem maddesi ele alınarak, karara bağlandı. Alınan karara göre, Cumhuriyet mahallesinde mülkiyeti belediye ait taşınmaz; "Resmi Kurum Alanından" çıkarılarak "Toplu İşyeri Alanına" dönüştürülmesi şeklinde imar plan değişikliği yapılacak. Aynı adresteki taşınmaz üzerine iş merkezi inşaat yapım projesinin kat karşılığı, yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantıda ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının Açık ve Yeşil Alanlar Başlıklı 4.4 maddesine “ana ulaşım akslarına yakın park alanlarında, ana akslara hizmet sağlayacak teknik altyapı, regülatör, kantar gibi tesisler yapılabilir” hükmünün eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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