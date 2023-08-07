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Bilecik’te gençler yaz spor okullarına akın etti

07.08.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozüyük ve Söğüt’te Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından uygulanan yaz okulları devam ediyor.

Bilecik’te gençler yaz spor okullarına akın etti

5-18 yaş aralığındaki tüm gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği GSB Spor Okulları’nda gençler bir yandan serbest zamanlarını değerlendiriyor, bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebiliyor. Yaş aralığı branşlara göre farklılık gösteren spor okulları 20 branşta genç ve çocuklara hizmet verdiğini anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Yaz tatilinin gençlerimiz tarafından boş geçirilmemesini için böyle bir yaz spor okulları düzenlendi. 20 branşta ücretsiz hizmet verecek olan yaz spor okullarının gençlerimize spor alışkanlığının kazandırılması açısından önemli’’ dedi. Yoğun katılımın olduğu spor okulları yaz sonuna kadar ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

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