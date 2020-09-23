YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te geri manevra yapan jandarma aracı yayaya çarptı

Bilecik’te geri manevra yapan jandarma aracı yayaya çarptı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.09.2020 23:28 | Son Güncelleme

Bilecik’te geri manevra yapan resmi plakalı jandarma aracı bir yayaya çarptı.

Bilecik’te geri manevra yapan resmi plakalı jandarma aracı bir yayaya çarptı. Kazada 73 yaşındaki yaya yaralandı.
Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi’nde seyir halindeki 11 JAA 041 plakalı resmi aracın sürücüsü Uzman Çavuş Emrah A., Saraç Sokak’a dönüş yaptı. Sokağın sonunda belediye tarafından yapılan asfaltlama çalışması nedeniyle bir duba ile yolun kapandığını gören Emrah A., geri geri gelerek sokaktan çıkmak istedi. Bu esnada yolda bulunan Nevzat T.’yi (73) görmeyen sürücü, yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, jandarmaya ait resmi araç için bulunan başka bir personel olayı görüntüleyen İHA muhabirine engel olurken, "Sil o görüntüleri" diye de tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:57
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Şahin: "Büyük köyden şehre dönüştürüyoruz"
Başkan Şahin: "Büyük köyden şehre dönüştürüyoruz"
Osmaneli Belediyesi bünyesindeki şirket çalışanları Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
Osmaneli Belediyesi bünyesindeki şirket çalışanları Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.