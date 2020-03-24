Bilecik’te gıdayla ilgilisi olan tüm iş yerleri denetlendi

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmekte olduğunu söyledi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Covid-19) Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Bilecik il ve ilçelerindeki gıda denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "Tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il müdürlüğümüz ekiplerince denetim ve eğitim seferberliği devam etmektedir. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla, Türkiye genelinde alınan Korona virüs tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamullerdeki hijyen tedbirleri konusunda, işletmeler denetlenmeye başlandı. İlimiz genelinde marketlerde alınan Korona virüs tedbirlerini denetledi" dedi.

"Hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerekir"

İl Müdürü Yoldaş, gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla yıl boyu süren denetimleri, bu dönemde daha da yoğunlaştırdığını söyleyerek, "Bizlerde bir hafta içerisinde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde, gıda hijyen yönetmeliği, hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği ve Türk gıda kodeksi ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği hükümleri çerçevesinde riski en aza indirme adına üretimden satışa yönelik denetimler üst düzeye çıkarılarak, denetimler yapılmıştır. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan ve istiflenen ürünler kontrol edilerek, reyon sorumlularının kılık kıyafet kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, personellere de bilgilendirmelerde bulunuldu. İşletmelere, personellerin hastalıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımlarının önemli olduğunu belirttik. Dezenfeksiyon yapmalarını, elleri sürekli yıkamalarını, işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmaları gerektiğini anlattık. Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda il ve ilçe müdürlüklerimizdeki kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo174 gıda hattı ile whatsapp ihbar hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaralardan bizlere ulaşabilirler" dedi.

