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Bilecik’te görünmez kaza

BİLECİK HABERLERİ  | 12.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir fabrikanın içinde park halindeki otomobilin geri manevra yaparken yemekhaneden çıkan bir işçiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre Bilecik’te faaliyet gösteren bir fabrikanın idari hizmetler binası önünde park halindeki 06 BGT 151 plaka otomobili çalıştırıp geri geri manevra yapan Mehmet G.

Bilecik’te görünmez kaza

Bilecik’te bir fabrikanın içinde park halindeki otomobilin geri manevra yaparken yemekhaneden çıkan bir işçiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre Bilecik’te faaliyet gösteren bir fabrikanın idari hizmetler binası önünde park halindeki 06 BGT 151 plaka otomobili çalıştırıp geri geri manevra yapan Mehmet G. o esnada fabrikanın yemekhanesinden çıkan Süleyman Ç.’yi görmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan işçi olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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