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Bilecik’te Hafızlık Tespit Sınavına 20 kişi katıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık tespit sınavı 81 ilde olduğu gibi Bilecik’te de yapıldı.Kur’an kursları ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlar yönelik, 2020 yılı ikinci dönem Hafızlık Tespit Sınavı Bilecik İl Müftülüğünde yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık tespit sınavı 81 ilde olduğu gibi Bilecik’te de yapıldı.
Kur’an kursları ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlar yönelik, 2020 yılı ikinci dönem Hafızlık Tespit Sınavı Bilecik İl Müftülüğünde yapıldı. Hafızlık adayları sınavın yapılacağı Osmanlı Cami Eğitim Merkezinde hazırda bulunan 20 kişinin katıldığı sınav 17 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinden duyuracağı öğrenildi.

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