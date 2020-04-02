YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te hayıseverden sağlık çalışanlarına yemek ikramı

Bilecik’te hayıseverden sağlık çalışanlarına yemek ikramı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan Halil Narman, virüs sebebiyle hastanelerde teyakkuz halinde nöbet tutan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek destek oldu.Duyarlı esnafın yapmış olduğu örnek davranışıyla yardımlaşma kültürünü harekete geçirmiş oldu.

Bilecik’te hayıseverden sağlık çalışanlarına yemek ikramı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan Halil Narman, virüs sebebiyle hastanelerde teyakkuz halinde nöbet tutan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek destek oldu.
Duyarlı esnafın yapmış olduğu örnek davranışıyla yardımlaşma kültürünü harekete geçirmiş oldu. Yetkililer ve sağlıkçılar ‘evinde kal lütfen’ ikazıyla işi olmayanların, yaşlıların ve hastaların sokağa çıkmamasını tavsiye ediyorlar. İşte bu sağlık çalışanları hastanelerde sürekli nöbet tutarak ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalarak hizmet vermeye, hastalara bakmaya çalışıyorlar. Onların moralini yüksek tutmak için değişik kesimlerden çeşitli destekler gelme devam ediyor. Bu dayanışma ve güç birliği ruhu ile ilçede esnaflık yapan Narman Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine giderek sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek örnek bir davranışta bulunmuş oldu
Sağlık çalışanları esnaf Halil Narman’a bu anlamlı ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Senin evde kocan var, ben ne yapayım?' 'Senin evde kocan var, ben ne yapayım?'
PARTNERKoronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Siirt’te antrenörler maske üretimine başladı

Siirt’te antrenörler maske üretimine başladı

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:32
Yatsı
20:53

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.