YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.06.2020 19:49 | Son Güncelleme

Bilecik'te hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, hırsızlık yaptıkları şüphesiyle mahkemeye çıkarılan ikisi kadın 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir evden 80 bin liralık altınların çalınması sonrası çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından A.Y, O.A, A.Y. ve S.Y, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulundukları otomobilde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan iki adet aparat ele geçiren polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüphelilerin arasında önceden kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin de yer aldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

Bilecik Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.