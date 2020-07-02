YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.07.2020 01:13 | Son Güncelleme

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa D. (31) yönetimindeki 11 AAG 786 plakalı otomobil, Pelitözü Mahallesi mevkisinde, refüje çarparak karşı şeritte seyreden Hasar Ü. (61) idaresindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Hasar Ü. ve Mustafa D. ile araçlarda bulunan Sedat Ü. (31), Fethiye Ü. (55), Sinan Ü. (36) ve Sinan P. (21) yaralandı.

Yaralılardan araç içinde sıkışan Mustafa D, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:28
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.