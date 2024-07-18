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Bilecik'te iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA AA
18.07.2024 09:05
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Emin Karyel (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı 11 EE 068 plakalı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karyel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karyel'in cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı.

Express
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