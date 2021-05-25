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Bilecik'te inşaat halindeki binanın 8. katından düşen vatandaş öldü

25.05.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te inşaat halindeki binanın 8. katından düşen vatandaş öldü

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te 14 katlı inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atmaca 1 Sokakta özel bir firmaya ait 14 katlı inşaat halindeki binada çalışan arkadaşının yanına ziyaret amaçlı geldiği iddia edilen Vahit Bulanık (65), 8. kattan asansör boşluğuna düştü.

İşçilerin ihbarıyla gelen112 Acil Servis ekipleri, Bulanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vahit Bulanık'ın cenazesi, otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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