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Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

29.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-160 kara yolunda Bilecik yönüne seyreden Osman Y. idaresindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Sürücü Osman Y. ile araçta bulunan Altan Atar ve Hüseyin Y'nin yaralandığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altan Atar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Y. ve Hüseyin Y'nin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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trafik kazası Bilecik

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Atabay Eczanesi
Merkez
(28.12.2021 18:30 / 29.12.2021 08:30) Eczanesi
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Atabay Eczanesi
Merkez
(28.12.2021 18:30 / 29.12.2021 08:30) Eczanesi
281220211830291220210830
Atabay Eczanesi
Merkez
(28.12.2021 18:30 / 29.12.2021 08:30) Eczanesi
281220211830291220210830
Atabay Eczanesi
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