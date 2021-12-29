Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-160 kara yolunda Bilecik yönüne seyreden Osman Y. idaresindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Sürücü Osman Y. ile araçta bulunan Altan Atar ve Hüseyin Y'nin yaralandığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altan Atar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Y. ve Hüseyin Y'nin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

