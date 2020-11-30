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Bilecik’te ithalat ve ihracat arttı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Ekim ayında Bilecik’te ithalat ve ihracat arttı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’e 2020 Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 207,1 artarak 8 milyon 14 bin dolar, ihracat ise yüzde 44,4 artarak 2020 Ekim ayında 9 milyon 955 bin dolar olarak gerçekleşti.Türkiye’de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Ekim ayında Bilecik’te ithalat ve ihracat arttı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’e 2020 Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 207,1 artarak 8 milyon 14 bin dolar, ihracat ise yüzde 44,4 artarak 2020 Ekim ayında 9 milyon 955 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı.

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